VISITE GUIDÉE DE LA MAISON JULIEN GRACQ Mauges-sur-Loire, 20 avril 2022, Mauges-sur-Loire.

VISITE GUIDÉE DE LA MAISON JULIEN GRACQ Maison Julien Gracq 1 rue du Grenier à Sel Mauges-sur-Loire

2022-04-20 – 2022-01-31 Maison Julien Gracq 1 rue du Grenier à Sel

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

0 3 EUR La Maison Julien Gracq vous propose ses visites guidées le mercredi et le samedi à 15h00 à partir de 2 personnes (réservation conseillée).

Les autres jours sur réservation pour les groupes à partir de 10 personnes (exceptionnellement le dimanche, sous réserve de disponibilité de l’équipe.).

Visite commentée du Grenier à sel, des jardins et de l’ancienne maison familiale de Julien Gracq. Durée d’une heure, avec la possibilité d’adapter le contenu et la durée de la visite en en discutant lors de la réservation.

La visite guidée fait le tour du domaine légué par Julien Gracq, de la Chambre des cartes à la bibliothèque en passant par ses jardins et sa maison familiale

devenue maison de résidence d’écriture.

La visite revient sur sur la vie et l’œuvre de Julien Gracq, sur son lien aux paysages de Loire, sur l’histoire des lieux et elle ouvre les coulisses d’une maison de résidence.

Tarif des visites guidées (Attention : paiement en espèce ou par chèque uniquement) :

– 5 euros en plein tarif

– 3 euros en tarif réduit (moins de 18 ans et étudiant·es)

– Gratuit pour les moins de 12 ans et les personnes bénéficiaires des minima sociaux.

Réservation par mail à l’adresse contact@maisonjuliengracq.fr ou par téléphone au 02 41 19 73 55.

Visites Guidées de la Maison Julien Gracq à Saint-Florent-le-Vieil

contact@maisonjuliengracq.fr +33 2 41 19 73 55 http://maisonjuliengracq.fr/

La Maison Julien Gracq vous propose ses visites guidées le mercredi et le samedi à 15h00 à partir de 2 personnes (réservation conseillée).

Les autres jours sur réservation pour les groupes à partir de 10 personnes (exceptionnellement le dimanche, sous réserve de disponibilité de l’équipe.).

Visite commentée du Grenier à sel, des jardins et de l’ancienne maison familiale de Julien Gracq. Durée d’une heure, avec la possibilité d’adapter le contenu et la durée de la visite en en discutant lors de la réservation.

La visite guidée fait le tour du domaine légué par Julien Gracq, de la Chambre des cartes à la bibliothèque en passant par ses jardins et sa maison familiale

devenue maison de résidence d’écriture.

La visite revient sur sur la vie et l’œuvre de Julien Gracq, sur son lien aux paysages de Loire, sur l’histoire des lieux et elle ouvre les coulisses d’une maison de résidence.

Tarif des visites guidées (Attention : paiement en espèce ou par chèque uniquement) :

– 5 euros en plein tarif

– 3 euros en tarif réduit (moins de 18 ans et étudiant·es)

– Gratuit pour les moins de 12 ans et les personnes bénéficiaires des minima sociaux.

Réservation par mail à l’adresse contact@maisonjuliengracq.fr ou par téléphone au 02 41 19 73 55.

Maison Julien Gracq 1 rue du Grenier à Sel Mauges-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-04-19 par