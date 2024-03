Visite guidée de la maison Henri IV Quai d’Aval Saint-Valery-en-Caux, mercredi 14 août 2024.

Visite guidée de la maison Henri IV Quai d’Aval Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Visite guidée de la Maison Henri IV et ses collections tous les mercredis en juillet et août à 11h.

Cet édifice, à pans de bois construit en 1540, de style Renaissance, propose une exposition permanente sur l’histoire locale, le patrimoine cauchois et l’histoire de la pêche. Découverte de la façade de la Maison Henri IV suivie par un parcours dans ses salles et collections pour voyager dans l’Histoire de la ville et du patrimoine cauchois.

Tarif 5€, gratuit/-10 ans

Visite guidée de la Maison Henri IV et ses collections tous les mercredis en juillet et août à 11h.

Cet édifice, à pans de bois construit en 1540, de style Renaissance, propose une exposition permanente sur l’histoire locale, le patrimoine cauchois et l’histoire de la pêche. Découverte de la façade de la Maison Henri IV suivie par un parcours dans ses salles et collections pour voyager dans l’Histoire de la ville et du patrimoine cauchois.

Tarif 5€, gratuit/-10 ans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14 11:00:00

fin : 2024-08-14

Quai d’Aval Maison Henri IV

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie mediation.culturelle@ville-saint-valery-en-caux.fr

L’événement Visite guidée de la maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2024-03-18 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre