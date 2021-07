Visite guidée de la maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Saint-Valery-en-Caux.

Visite guidée de la maison Henri IV 2021-07-14 11:00:00 – 2021-07-14 Quai d’Aval Maison Henri IV

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime Saint-Valery-en-Caux

Visite guidée de la Maison Henri IV et ses collections tous les mercredis en juillet et août à 11h .

Cet édifice, à pans de bois construit en 1540, de style Renaissance, propose une exposition permanente sur l’histoire locale, le patrimoine cauchois et l’histoire de la pêche.

Visite guidée de la Maison Henri IV et ses collections tous les mercredis en juillet et août à 11h .

Cet édifice, à pans de bois construit en 1540, de style Renaissance, propose une exposition permanente sur l’histoire locale, le patrimoine cauchois…

accueilmaisonhenri4@ville-saint-valery-en-caux.fr +33 2 35 57 14 13 https://saintvaleryencaux.fr/

Visite guidée de la Maison Henri IV et ses collections tous les mercredis en juillet et août à 11h .

Cet édifice, à pans de bois construit en 1540, de style Renaissance, propose une exposition permanente sur l’histoire locale, le patrimoine cauchois et l’histoire de la pêche.

dernière mise à jour : 2021-06-28 par