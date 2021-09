Saint-Aubin Maison forte de Gamay Côte-d'Or, Saint-Aubin Visite guidée de la Maison Forte de Gamay Maison forte de Gamay Saint-Aubin Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Saint-Aubin

Visite guidée de la Maison Forte de Gamay Maison forte de Gamay, 19 septembre 2021, Saint-Aubin. Visite guidée de la Maison Forte de Gamay

Maison forte de Gamay, le dimanche 19 septembre à 14:30

Histoire et visite de la Maison Forte dont les premières pierres furent posées par le chevalier Du May au retour de croisade. Basse cour, parc, Donjon avec salle basse et logis seigneurial, salle de justice.

5€ | Gratuit -18 ans

Une Maison Forte ayant appartenue aux Ducs de Bourgogne Maison forte de Gamay 11 rue du Château 21190 Saint-Aubin Saint-Aubin Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Saint-Aubin Autres Lieu Maison forte de Gamay Adresse 11 rue du Château 21190 Saint-Aubin Ville Saint-Aubin lieuville Maison forte de Gamay Saint-Aubin