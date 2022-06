Visite guidée de la Maison Ferroni Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: 13400

Aubagne

Visite guidée de la Maison Ferroni Le Clos Rufisque Château des Creissauds Aubagne

2022-05-02 16:00:00 – 2022-06-30 18:00:00

Venez découvrir la domaine du et rentrez dans les secrets de la distillerie.

Vous découvrirez les techniques d'élaboration de gamme de spiritueux : pastis, rhum, whisky, liqueur, gin, vodka… La Maison Ferroni élabore une gamme de spiritueux historique, avec un ancrage territorial fort. Ses créations sont inspirées par la Provence et Marseille. +33 6 23 34 35 63 http://www.ferroni.com/

Vous découvrirez les techniques d’élaboration de gamme de spiritueux : pastis, rhum, whisky, liqueur, gin, vodka… Le Clos Rufisque Château des Creissauds Aubagne

