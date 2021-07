Puisserguier Château Hérault, Puisserguier Visite guidée de la maison du Viguier Château Puisserguier Catégories d’évènement: Hérault

Visite commentée de la maison du Viguier agrémentée de faits historiques locaux. La Maison du Viguier ou ancien logis ou « café du marché » (Inscrit MH) est une grande demeure, aujourd’hui morcelée. Elle dispose d’un remarquable plafond peint (XVe siècle) au décor foisonnant, une centaine de closoirs glissés entre les solives, d’une grande qualité picturale. Lorsque ce décor médiéval a cessé de plaire, il fut recouvert d’un badigeon gris ; à peine la moitié de ces closoirs a été dégagée. On y voit : des animaux, des visages humains, des inscriptions et des armoiries (roi de France, reine, Anne de Bretagne, Georges d’Amboise, l’archevêque de Narbonne, Jean, comte de Foix et Vicomte de Narbonne, seigneur de Puisserguier).

