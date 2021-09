Le Grand-Bornand La Maison du patrimoine Haute-Savoie, Le Grand-Bornand Visite guidée de la Maison du patrimoine La Maison du patrimoine Le Grand-Bornand Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Visite guidée de la Maison du patrimoine La Maison du patrimoine, 18 septembre 2021, Le Grand-Bornand. Visite guidée de la Maison du patrimoine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Maison du patrimoine Sur réservation.

Suivez le guide pour découvrir la vie quotidienne des bornandins au XIXe siècle et l’architecture traditionnelle du Grand-Bornand, témoin de savoir-faire ancestraux. La Maison du patrimoine 305 route de la patinoire, 74450 Le Grand-Bornand Le Grand-Bornand Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

