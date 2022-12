Visite guidée de la Maison du Parc Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Catégories d’évènement: Carentan les Marais

Manche

Visite guidée de la Maison du Parc Carentan-les-Marais, 5 mars 2023, Carentan-les-Marais . Visite guidée de la Maison du Parc 3 Village Les Ponts Douve Maison du Parc Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais Manche Maison du Parc 3 Village Les Ponts Douve

2023-03-05 15:00:00 15:00:00 – 2023-03-05

Maison du Parc 3 Village Les Ponts Douve

Carentan-les-Marais

Manche À l’occasion du Mois de l’Architecture, découvrez la Maison du Parc, les matériaux utilisés lors des extensions successives puis entrez en 2050 et imaginez l’avenir du territoire du Parc Naturel Régional. Sur inscription. À l’occasion du Mois de l’Architecture, découvrez la Maison du Parc, les matériaux utilisés lors des extensions successives puis entrez en 2050 et imaginez l’avenir du territoire du Parc Naturel Régional. Sur inscription. Maison du Parc 3 Village Les Ponts Douve Carentan-les-Marais

dernière mise à jour : 2022-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Carentan les Marais, Manche Autres Lieu Carentan-les-Marais Saint-Côme-du-Mont Adresse Carentan-les-Marais Manche Maison du Parc 3 Village Les Ponts Douve Ville Carentan-les-Marais lieuville Maison du Parc 3 Village Les Ponts Douve Carentan-les-Marais Departement Manche

Carentan-les-Marais Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carentan-les-marais/

Visite guidée de la Maison du Parc Carentan-les-Marais 2023-03-05 was last modified: by Visite guidée de la Maison du Parc Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Saint-Côme-du-Mont 5 mars 2023 3 Village Les Ponts Douve Maison du Parc Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais Manche Carentan-les-Marais manche

Carentan-les-Marais Manche