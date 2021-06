Commeny Musée de la maison du pain Commeny, Val-d'Oise Visite guidée de la Maison du pain Musée de la maison du pain Commeny Catégories d’évènement: Commeny

Situé dans le village de Commeny au coeur du plateau céréalier du Vexin Français, la Maison du pain, installée dans l’ancien grenier à farine d’une boulangerie, vous accueillera le dimanche 19 septembre 2021 pour une visite guidée. Celle-ci débutera par une vidéo sur le cycle « blé, farine, pain », suivie d’explications des anciens outils du métier de boulanger d’autrefois, et se terminera par une dégustation de différents pain. Nous vous accueillerons sur 3 créneaux : 14h/15h – 15h/16h – 16h/17h Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par mail: [[maisondupaincommeny@gmail.com](mailto:maisondupaincommeny@gmail.com)](mailto:maisondupaincommeny@gmail.com) ou [[mairiecommeny@wanadoo.fr](mailto:mairiecommeny@wanadoo.fr)](mailto:mairiecommeny@wanadoo.fr)

tarif de 2€ et gratuit pour les moins de 3 ans

Le musée « La maison du pain », vous propose une visite guidée le dimanche 19 septembre 2021 en 3 créneaux de 14h/15h- 15h/16h- 16h/17h

