Champs-sur-Marne Domaine national de Champs - Château et parc Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne Visite guidée de la Maison du Jardinier Domaine national de Champs – Château et parc Champs-sur-Marne Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne

Seine-et-Marne

Visite guidée de la Maison du Jardinier Domaine national de Champs – Château et parc, 18 septembre 2021, Champs-sur-Marne. Visite guidée de la Maison du Jardinier

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Domaine national de Champs – Château et parc

Visite guidée de la Maison du Jardinier ————————————— Vous connaissez le hameau de Marie Antoinette et ces ravissantes maisons qui constituent ce hameau et que l’on appelle “fabriques”, le château de Champs possède donc une “fabrique”. Construite vers 1830 la Maison du Jardinier a; au fil du temps, beaucoup souffert et présentait de grands désordres structurels. Le Centre des monuments nationaux a décidé de la restaurer en 2021. Après plusieurs mois de restauration par les Compagnons du devoir, la petite Maison du Jardinier, maison occupée traditionnellement par le chef jardinier du domaine, a retrouvé tout son charme. Les Journées du patrimoine sont l’occasion de mettre en valeur le merveilleux travail des Compagnons et le travail de recherches accomplis pour la restauration de cette maison. C’est aussi le moment d’aborder l’usage de ces fabriques, leur construction leurs particularités et leurs faiblesses ! Respectant scrupuleusement les règles de restauration et l’aspect originel de la maison qui apporte infiniment de poésie à ce charmant coin, cette restauration mérite votre regard ! Nous avons préparé des courtes présentations par nos animateurs du patrimoine. Le départ se fait devant la Maison du Jardinier. ### **Restrictions sanitaires :** Le port du masque est obligatoire dans le château à partir de 11 ans. Attention en raison de la situation sanitaire la jauge d’accueil dans le château est réduite. Le temps d’attente peut être long. Evitez les heures d’affluence (14h-16h30). La présentation d’un pass sanitaire ou d’un test PCR valide sera demandé à l’entrée du monument.

Départ des visites devant la Maison du Jardinier. La présentation d’un pass sanitaire ou d’un test PCR valide sera demandé à l’entrée du monument à partir de 12 ans.

La maison du jardinier, une fabrique du début du XIXeme siècle, révèle sa restauration pour les journées européennes du patrimoine ! Domaine national de Champs – Château et parc 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Centre Ville Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:15:00 2021-09-19T15:45:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne Autres Lieu Domaine national de Champs - Château et parc Adresse 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Ville Champs-sur-Marne lieuville Domaine national de Champs - Château et parc Champs-sur-Marne