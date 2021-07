Meaux Maison du Brie de Meaux Meaux, Seine-et-Marne Visite guidée de la Maison du Brie de Meaux Maison du Brie de Meaux Meaux Catégories d’évènement: Meaux

Seine-et-Marne

Visite guidée de la Maison du Brie de Meaux Maison du Brie de Meaux, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Meaux. Visite guidée de la Maison du Brie de Meaux

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison du Brie de Meaux

La Maison du Brie de Meaux c’est un parcours de découverte autour du célèbre Brie de Meaux A.O.P. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous proposons de venir la découvrir au travers d’une visite guidée qui sera suivie par une dégustation de Brie de Meaux !

Visites guidées sur réservation.

Visite guidée de la Maison du Brie de Meaux Maison du Brie de Meaux 5 place Charles de Gaulle 77100 Meaux Meaux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:45:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:45:00

Détails Catégories d’évènement: Meaux, Seine-et-Marne Autres Lieu Maison du Brie de Meaux Adresse 5 place Charles de Gaulle 77100 Meaux Ville Meaux lieuville Maison du Brie de Meaux Meaux