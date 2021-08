Hérisson Maison dîte La Synagogue Allier, Hérisson Visite guidée de la maison dite la synagogue Maison dîte La Synagogue Hérisson Catégories d’évènement: Allier

Les propriétaires de la maison dite la “Synagogue” vous feront découvrir ce lieu avec ses peintures du 17e siècle, ses latrines, son placard mural, mais également sa charpente 1300 et ses décors peints ainsi que ses peintures murales du 14e siècle. Ils vous raconteront également la recherche de la fenêtre démontée en 1927 dont ils ont retrouvé la trace aux États-Unis.

Participation libre, uniquement sur inscriptions : Delphine Alvaro 06 52 07 87 57, groupe de 10 personnes (ou selon le protocole sanitaire en vigueur), gestes barrières, pas d’accès au grenier pour les personnes à mobilité réduites.

