Saint-Symphorien-sur-Coise La maison des métiers Rhône, Saint-Symphorien-sur-Coise Visite guidée de la Maison des Métiers La maison des métiers Saint-Symphorien-sur-Coise Catégories d’évènement: Rhône

Saint-Symphorien-sur-Coise

Visite guidée de la Maison des Métiers La maison des métiers, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Saint-Symphorien-sur-Coise. Visite guidée de la Maison des Métiers

La maison des métiers, le dimanche 19 septembre à 15:00

La Maison des Métiers présente sous forme d’ateliers vivants les savoir-faire inhérents au passé et au présent de Saint-Symphorien-sur-Coise : Le cuir : bourrelier, tanneur, fabrication de chaussures… Le bois : menuisier – ébéniste, sculpteur, marqueteur, sabotier, charron… La charcuterie : présentation du travail de salaisons et des industries de la commune Le tissage : la passementerie avec un métier à tisser les rubans Le chapeau : atelier de chapellerie de paille entièrement reconstitué Plongez dans l’univers artisanal et industriel de Saint-Symphorien-sur-Coise et des Monts du Lyonnais ! ​ Voyagez d’atelier en atelier pour découvrir les savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui !! La maison des métiers La maison des métiers, rue Henri Petit, 69590 St-Symphorien-sur-Coise Saint-Symphorien-sur-Coise Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Saint-Symphorien-sur-Coise Étiquettes évènement : Autres Lieu La maison des métiers Adresse La maison des métiers, rue Henri Petit, 69590 St-Symphorien-sur-Coise Ville Saint-Symphorien-sur-Coise lieuville La maison des métiers Saint-Symphorien-sur-Coise