Visite guidée de la Maison des métallos La Maison des métallos, 10 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 10 mars 2022

de 17h30 à 19h00

Des membres de l’équipe des Métallos vous raconteront les métamorphoses qu’a traversé la Maison, et ce que ce lieu vous réserve. Avec sa façade emblématique classée à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, la Maison des métallos abrite dans ses murs une riche histoire. Un héritage musical, ouvrier, syndicaliste, bellevillois, mais aussi une histoire culturelle à découvrir au cours d’une visite guidée des espaces ouverts au public mais aussi de quelques recoins cachés ! Ces créneaux sont fixés afin de vous permettre de profiter des propositions artistiques du moment dans la Maison : le jeudi 10 mars, à l’issue de la visite, venez assister au spectacle Je passe de Judith Depaule (Mabel Octobre) et l’atelier des artistes en exil, à 19h ! La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011 Contact : 0147002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.maisondesmetallos.paris/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://twitter.com/MaisonMetallos Histoire

