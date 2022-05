Visite guidée de la Maison des métallos La Maison des métallos Paris Catégories d’évènement: île de France

Visite guidée de la Maison des métallos La Maison des métallos, 18 juin 2022, Paris. Le samedi 18 juin 2022

de 17h00 à 18h30

. payant Tarif unique à 3€ Précisez vos éventuels besoins en termes d’accessibilité, le parcours de visite peut être adapté pour des personnes à mobilité réduite

Des membres de l’équipe des Métallos vous raconteront les métamorphoses qu’a traversé la Maison, et ce que ce lieu vous réserve. Avec sa façade emblématique classée à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, la Maison des métallos abrite dans ses murs une riche histoire. Un héritage musical, ouvrier, syndicaliste, bellevillois, mais aussi une histoire culturelle à découvrir au cours d’une visite guidée des espaces ouverts au public mais aussi de quelques recoins cachés ! Ces créneaux sont fixés afin de vous permettre de profiter des propositions artistiques du moment dans la Maison. Le samedi 18 juin à 19h, après votre visite des lieux, découvrez Gulliver, le dernier voyage, un spectacle de Madeleine Louarn. La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/fr/les-coops-rubrique/on-explore-labecedaire-dun-nouveau-monde/2021_visites-guidees 0147002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos http://billetterie.maisondesmetallos.org/spectacle?id_spectacle=1008&lng=1

Christophe Raynaud de Lage

