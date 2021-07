Sèvres Maison des Jardies Hauts-de-Seine, Sèvres Visite guidée de la Maison des Jardies Maison des Jardies Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sèvres

Visite guidée de la Maison des Jardies Maison des Jardies, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Sèvres. Visite guidée de la Maison des Jardies

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison des Jardies

Vous découvrirez l’intérieur d’une maison de campagne du XIXe siècle bâtie à flanc de coteau. À l’aide de documents, d’objets et d’œuvres d’art qui vous seront présentés, vous comprendrez pourquoi Balzac s’est installé ici en 1837 et quels ont été ses projets. Le cheminement vous amènera à découvrir la vie de Léon Gambetta, décédé en ces lieux le 31 décembre 1882. Député, puis président de la Chambre des députés, trois fois ministre et enfin président du Conseil : sa vie politique est rythmée par un engagement hors-pair pour la République. L’architecture de la maison permet de saisir l’évolution de la campagne parisienne au long du XIXe siècle. La ville gagne du terrain sur la campagne. L’urbanisation s’organise le long des axes de circulation. La campagne est devenue attractive. Les riches familles parisiennes s’y installent en villégiature et parfois même à demeure.

réservation obligatoire, port du masque obligatoire

Ouverture exceptionnelle de la Maison des Jardies le temps d’une visite guidée Maison des Jardies 14 avenue Gambetta 92310 Sèvres Sèvres Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Sèvres Autres Lieu Maison des Jardies Adresse 14 avenue Gambetta 92310 Sèvres Ville Sèvres lieuville Maison des Jardies Sèvres