**Visite Guidée de la Maison de Retraite des Artistes** Créée par l’architecte Art Nouveau René Binet la Maison de Retraite des Artistes et ses monuments extérieurs offrent un bel exemple inédit de style prisé au début du XXème siècle. On retrouvera également ici de grands noms des arts décoratifs comme Henry Bellery Desfontaines ou Jules Edouard Fournier. Un lieu fermé habituellement fermé au public, à découvrir, qui ouvre exceptionnellement ses portes pour les Journées Nationales de l’Architecture.

En raison des conditions sanitaires visite guidée pour groupe de 20 personnes uniquement. Une visite par heure.

Journées nationales de l’architecture Maison de retraite des artistes 30 avenue Constant-Coquelin 77860 Couilly-Pont-Aux-Dames Couilly-Pont-aux-Dames Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T10:00:00 2021-10-15T11:30:00;2021-10-15T13:30:00 2021-10-15T16:30:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T11:00:00;2021-10-16T13:30:00 2021-10-16T14:30:00

