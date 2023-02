Visite guidée de la Maison de la Pierre Saint-Maximin Saint-Maximin Catégories d’Évènement: Oise

Visite guidée de la Maison de la Pierre, 15 février 2023, Saint-Maximin
22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin Oise

2023-02-15 – 2023-04-02 Saint-Maximin

Oise Saint-Maximin 0 Des surprises en perspectives ! Situées à une vingtaine de mètre de profondeur, les étonnantes galeries de la carrière souterraine Parrain vous invitent à la découverte d’un autre imaginaire de la pierre et de son histoire… Un parcours entre jeux d’ombres et de lumières y a été développé, afin de permettre à tous de s’y évader… Il est fortement conseillé de réserver en ligne ou par téléphone avant de venir visiter la Maison de la Pierre : certains créneaux de visite peuvent être annulés. Les visites se font tous les mercredis à 14h30, 15h30 et 16h30 et durent 1 heure. bienvenue@maisondelapierre-oise.fr +33 3 44 61 18 54 https://maisondelapierre-oise.fr/infos-pratiques-tarifs/ Comdesimages – Oise Tourisme

