le samedi 3 juillet à Maison de la négritude et des Droits de l'Homme

Totalement rénovée à l’occasion de son 50ème anniversaire, la Maison de la Négritude est un lieu de mémoire autour de l’esclavage des Noirs enraciné dans l’histoire locale. Découvrez comment les habitants de Champagney s’indignèrent dès 1789 de l’existence de l’esclavage des Noirs, le fonctionnement de ce système économique ainsi que les combats ayant mené à son abolition.

Sur inscription uniquement. visites guidées toutes les heures limitées à 20 personnes

Maison de la négritude et des Droits de l'Homme 24 Grande rue 70290 Champagney

