Visite guidée de la Maison de la Culture et de l'église Saint-Pierre – Le Corbusier
Site Le Corbusier Firminy

du vendredi 15 octobre au dimanche 17 octobre

En compagnie d’un-e médiateur-trice, partez à la découverte de ces deux architectures uniques au monde, nées de l’esprit ingénieux d’un architecte visionnaire : la Maison de la Culture, patrimoine mondial Unesco, avec sa forme spectaculaire et son mobilier des années 1960, et l’église Saint-Pierre avec sa lumière et son acoustique exceptionnelles. Visites guidées samedi à 10 h 30 et 14 h et dimanche à 10 h 30 et 15 h3 0. Envie d’une visite décalée ? Choisissez votre camp ! – Vendredi à 16 h : “Moi, j’adore Le Corbusier !” – Dimanche à 14 h : “Moi, j’aime pas Le Corbusier !”

Réservations en ligne.

Site Le Corbusier Boulevard périphérique du stade, 42700 Firminy

