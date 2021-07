Bouvignies Maison de la colombophilie et du patrimoine local Bouvignies, Nord Visite guidée de la Maison de la Colombophilie et du Patrimoine Local Maison de la colombophilie et du patrimoine local Bouvignies Catégories d’évènement: Bouvignies

Nouvelle exposition au rez-de-chaussée du musée: « Tradition du Nord, les concours de coqs ». Visite commentée du musée. Marche sur le circuit des sorcières – départ 14h- facile-7km. Lâcher de pigeons à 17h.

Entrée libre en respectant les consignes dues à la pandémie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

