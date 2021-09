Visite guidée de la Maison de Colette Maison de Colette, 18 septembre 2021, Saint-Sauveur-en-Puisaye.

Visite guidée de la Maison de Colette

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison de Colette

Colette est l’un des plus grands écrivains français, parmi ceux qui ont porté la langue française à un point de perfection rarement égalé. Elle fut également une femme parmi les plus libres de son temps, une source d’inspiration pour des générations de lecteurs et de lectrices, une pionnière et un exemple dans l’émancipation et la libération de la femme au XXe siècle. C’est dans la maison natale de Saint-Sauveur-en-Puisaye, entre ses murs, dans ses jardins, que Gabrielle Colette a acquis, auprès de sa mère, Sido, sa connaissance des plantes et des bêtes, l’attention aiguë à tout ce qui veut vivre, l’amour de la liberté et cet art de percevoir le monde à travers tous les sens qui deviendront les marques d’un style unique dans toute l’histoire de la littérature.

9€ | 6€ de 6 à 18 ans | Gratuit – de 6 ans | Réservation vivement conseillée | Pass sanitaire et masque obligatoires | Visites toutes les heures de 11h à 13h et de 14h à 18h

Découvrez le décor d’enfance de Colette

Maison de Colette 8 Rue Colette, 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00