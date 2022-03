Visite guidée de la Maison au vitrail 50 boulevard de Cambrai,roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Datant de 1929, la maison n° 50 boulevard de Cambrai est construite pour et par l’entrepreneur Léon Planquart. La solidité de l’ensemble et la qualité des décors constituent un véritable catalogue de son savoir-faire.

Gratuit

