Visite guidée de la Maison Agutte-Sembat

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison Agutte-Sembat

La maison Agutte Sembat est une des grandes attractions touristiques de la ville de Bonnières. Demeure d’art et d’histoire vivante, son attrait incontesté réside dans son histoire, la qualité de son patrimoine, la richesse de sa collection d’œuvres art et les animations qu’elle propose. Cette maison, c’est celle de Marcel Sembat, avocat, homme politique et journaliste et de Georgette Agutte, peintre et une sculptrice de talent. Couple marquant de la Belle Epoque, il y a reçu nombre de personnalités, de Matisse à Jaurès, et a constitué une très importante collection d’œuvres d’art. Quand Georgette Agutte se suicide quelques heures après de le décès de Marcel Sembat en 1922, elle décide de léguer une grande partie de cette collection à un musée de province, à Grenoble. Les lettres, dont la ville est propriétaire, sont exposées dans la maison. Le couple est enterré au cimetière de Bonnières-sur-Seine le 7 septembre 1922 lors d’obsèques auxquelles prend part une foule immense. Longtemps après, cette date sera commémorée par les compagnons socialistes de Sembat. Quand la ville de Bonnières rachète la maison et le parc à la famille en 2004, c’est sans les œuvres de Metthey (cheminées et céramiques de l’atelier) et la maison est en très mauvais état. Pour animer la maison et commencer son aménagement, l’association « VIVHAS », est créée en 2012. Elle prend ainsi en charge la sauvegarde de la bibliothèque de Marcel Sembat riche de plus de 5000 ouvrages, l’ouverture au public de la maison à l’occasion de nombreuses manifestations et expositions ainsi que son aménagement. Le projet est de faire de cette maison un espace de mémoire, en l’ouvrant toujours plus au public, une maison dédiée à l’art et à l’histoire, mais aussi de donner le témoignage d’une époque, de recréer l’ambiance des lieux pour faire revivre ce couple si attachant.

Entrée libre

Maison Agutte-Sembat 51 rue Marcel-Sembat 78270 Bonnières-sur-Seine Bonnières-sur-Seine Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00