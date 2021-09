Beaumontois en Périgord Beaumontois en Périgord Beaumontois en Périgord, Dordogne Visite guidée de la maison à empilage à Sainte-Sabine-Born Beaumontois en Périgord Beaumontois en Périgord Catégories d’évènement: Beaumontois en Périgord

Dordogne

Visite guidée de la maison à empilage à Sainte-Sabine-Born Beaumontois en Périgord, 18 septembre 2021, Beaumontois en Périgord. Visite guidée de la maison à empilage à Sainte-Sabine-Born 2021-09-18 – 2021-09-18

Beaumontois en Périgord Dordogne Beaumontois en Périgord Visite guidée de la maison à empilage à Sainte-Sabine-Born lors des Journées du Patrimoine. Partez à la découverte de ce type de construction du XIVe siècle qui a fleurit sur le terroir à la fin du Moyen-Age. Découvrez l’histoire mais également la construction de cette maison atypique. Visite guidée de la maison à empilage à Sainte-Sabine-Born lors des Journées du Patrimoine. Partez à la découverte de ce type de construction du XIVe siècle qui a fleurit sur le terroir à la fin du Moyen-Age. Découvrez l’histoire mais également la construction de cette maison atypique. Visite guidée de la maison à empilage à Sainte-Sabine-Born lors des Journées du Patrimoine. Partez à la découverte de ce type de construction du XIVe siècle qui a fleurit sur le terroir à la fin du Moyen-Age. Découvrez l’histoire mais également la construction de cette maison atypique. Office de tourisme des bastides Dordogne-Périgord dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Beaumontois en Périgord, Dordogne Autres Lieu Beaumontois en Périgord Adresse Ville Beaumontois en Périgord lieuville 44.69316#0.7514