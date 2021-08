Ivry-sur-Seine Dépôt des locomotives de Paris-Ivry Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne Visite guidée de la locomotive électrique historique 2D2 5525 sur le site du dépôt des locomotives de Paris-Ivry Dépôt des locomotives de Paris-Ivry Ivry-sur-Seine Catégories d’évènement: Ivry-sur-Seine

Dépôt des locomotives de Paris-Ivry, le dimanche 19 septembre à 14:00

Présentation et visite guidée par les membres de l’association COPEF de la locomotive électrique 2D2 5525 mise en service en 1934 et inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que du site de l’ancien dépôt des locomotives à vapeur de Paris-Ivry.

Entrée libre, visite en petit groupe constitué sur place.

Présentation et visite guidée par les membres de l’association COPEF de la locomotive électrique 2D2 5525 de 1934 classée Monument Historique sur le site du dépôt des locomotives de Paris-Ivry. Dépôt des locomotives de Paris-Ivry 80 rue Victor Hugo 94200 Ivry sur Seine Ivry-sur-Seine Val-De-Marne

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

