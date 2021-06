Visite guidée de la » Joyeuse » Prison de Pont-l’Évêque Les dominicaines,Espace culturel & Artothèque, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Pont-l’Évêque.

Construite en 1823 par l’architecte Harou Romain, la prison de Pont-l’Évêque de style néoclassique constitue un témoignage exceptionnel de l’architecture carcérale du XIXe siècle. Avec un gardien qui laissait un peu trop de liberté à ses prisonniers et l’arrestation de René « la Canne » en 1951, la prison de Pont-l’Évêque entre dans la légende en devenant la « Joyeuse Prison », immortalisée au cinéma par le film éponyme réalisé en 1956 par André Berthomieu avec Michel Simon et Darry Cowl. Réservation et inscription OBLIGATOIRE / Place limitée

Réservation et inscription OBLIGATOIRE / 4.60 € pour les adultes et gratuit < 15 ans Mitards, cellules, ateliers et anecdotes..... Venez découvrir l'architecture et l'histoire de cette prison du XIX siècle !

