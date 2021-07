Lyon Halle Tony Garnier Métropole de Lyon Visite guidée de la Halle Tony Garnier Halle Tony Garnier Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

le dimanche 19 septembre à Halle Tony Garnier Gratuit sur inscription obligatoire.

Venez découvrir l’œuvre de Tony Garnier et l’histoire de la Halle à travers ses différents usages de l’Exposition Internationale de 1914 jusqu’aux événements actuels. Halle Tony Garnier 20 Place Docteurs Charles et Christophe Mérieux 69007 Lyon Lyon Gerland Métropole de Lyon

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:15:00 2021-09-19T12:15:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T14:00:00;2021-09-19T14:15:00 2021-09-19T15:15:00

Halle Tony Garnier
20 Place Docteurs Charles et Christophe Mérieux 69007 Lyon
Gerland
Métropole de Lyon