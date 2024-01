VISITE GUIDÉE DE LA HALLE ET DE L’EXPOSITION HABIBI.X Montpellier, samedi 3 février 2024.

Début : 2024-02-03 15:00:00

fin : 2024-02-03 17:00:00

Nous vous inviterons ensuite à découvrir l’exposition Habibi.x et échanger avec les artistes qui l’ont réalisé.

Cette visite bilingue français / LSF est ouverte à toutes et tous, et accessible aux personnes entendantes !

Du jeudi 1 au dimanche 4 février la Halle Tropisme célèbrera ses 5 ans.

A cette occasion, nous vous proposons de venir découvrir les coulisses de ce centre culturel, au travers d’une visite guidée dans l’ensemble du lieu.

Gratuite sur inscription

121 Rue Fontcouverte

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



