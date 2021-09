Pouilly-en-Auxois La Halle du Toueur Côte-d'Or, POUILLY EN AUXOIS Visite guidée de la Halle du Toueur La Halle du Toueur Pouilly-en-Auxois Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Visite commentée de 20 mn comprenant le détail de l’architecture de la Halle contemporaine qui abrite le toueur, l’histoire du remorqueur fluvial, sa construction, son utilisation, la vie de ses personnels de bord jusqu’en 1987, année ou il a cessé de naviguer et de tracter les péniches marchandes. **À noter :** Visites à 10h30, 11h et 11h30. Découvrez cette architecture étonnante du Japonais Shigeru BAN qui abrite le toueur, ancien remorqueur fluvial électrique de 1893 La Halle du Toueur Rue sergent Stephane Mazeau 21320 Pouilly en Auxois Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

