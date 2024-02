Visite guidée de la Halle au blé Alençon, jeudi 29 février 2024.

Visite guidée de la Halle au blé Alençon Orne

Monument emblématique de la ville depuis le XIXe siècle, la halle au blé est toujours le cœur d’Alençon. Tour à tour halle marchande, caserne et salle d’expositions et de spectacles, notre guide vous dévoilera ses petits secrets sous sa grande coupole de verre.

Monument emblématique de la ville depuis le XIXe siècle, la halle au blé est toujours le cœur d’Alençon. Tour à tour halle marchande, caserne et salle d’expositions et de spectacles, notre guide vous dévoilera ses petits secrets sous sa grande coupole de verre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 11:00:00

fin : 2024-02-29 12:00:00

Place de la Magdeleine

Alençon 61000 Orne Normandie contact@visitalencon.com

L’événement Visite guidée de la Halle au blé Alençon a été mis à jour le 2024-02-02 par OT CUA ALENCON