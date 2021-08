Le Douhet La Grand Font Charente-Maritime, Le Douhet Visite guidée de la Grand Font par la Société d’Archéologie de Charente Maritime et présentation de l’application mobile sur les aqueducs La Grand Font Le Douhet Catégories d’évènement: Charente-Maritime

le dimanche 19 septembre à La Grand Font

### Visite guidée proposée par la CDA de Saintes en partenariat avec la Société d’archéologie et présentation en avant-première de l’appli mobile pour les visites en toute liberté des aqueducs de Saintes. La SahCM vous accueille et vous explique tout son parcours, ses aménagements, son fonctionnement. Il sera aussi possible de découvrir en avant-première l’application mobile sur la découverte des aqueducs de Saintes : une visite virtuelle, des contenus audiovisuels inédits et des compagnons de visite insolites.

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

