VISITE GUIDÉE DE LA GLACIERE A LA CATHEDRALE Agde, mardi 9 avril 2024.

VISITE GUIDÉE DE LA GLACIERE A LA CATHEDRALE Agde Hérault

Au cours d’une visite guidée, découvrez des monuments incontournables comme la glacière souterraine construite au XVIIe s. et son fonctionnement, de belles façades d’hôtels particuliers et la cathédrale romane fortifiée.

Au cours d’une visite guidée, découvrez des monuments incontournables comme la glacière souterraine construite au XVIIe s. et son fonctionnement, de belles façades d’hôtels particuliers et la cathédrale romane fortifiée.

Sauf 2 et 8 Octobre 2024

> Départ : BIT d’Agde, 1 rue du 4 septembre, 34300 Agde

> 30 personnes maximum

> Tarifs :

Tarif normal : 8 €

Réduit* : 6 €

8-18 ans : 4 €

Moins de 8 ans : gratuit

* demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants, personnes handicapées, C.C.A.S., C.O.S. Mairie d’Agde, Sites d’exception, les hébergeurs du territoire + ayants droit du partenaire

#ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09

fin : 2024-11-05

1 RUE DU 4 SEPTEMBRE

Agde 34300 Hérault Occitanie

L’événement VISITE GUIDÉE DE LA GLACIERE A LA CATHEDRALE Agde a été mis à jour le 2024-02-26 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE