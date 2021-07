Paris Musée de l'Homme Paris Visite guidée de la Galerie de l’Homme – Parcours Chefs d’œuvre Musée de l’Homme Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite guidée de la Galerie de l’Homme – Parcours Chefs d’œuvre Musée de l’Homme, 18 septembre 2021, Paris. Visite guidée de la Galerie de l’Homme – Parcours Chefs d’œuvre

Musée de l’Homme, le samedi 18 septembre à 15:00

**Une visite guidée pour découvrir les chefs-d’œuvre de la Galerie de l’Homme, espace permanent du musée.** Cette visite guidée en compagnie d’un médiateur permet de parcourir l’ensemble des collections permanentes en croisant les approches biologique, philosophique, anthropologique et historique. Une bonne façon de s’interroger sur l’humain, sa nature complexe, son évolution depuis l’apparition des humanités plurielles jusqu’à nos jours et de questionner son avenir.

Entrée libre sur réservation, rendez-vous dans l’atrium Paul Rivet

Une visite guidée pour découvrir les chefs-d’œuvre de la Galerie de l’Homme, espace permanent du musée. Musée de l’Homme 17 place du Trocadéro 75016 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée de l'Homme Adresse 17 place du Trocadéro 75016 Paris Ville Paris lieuville Musée de l'Homme Paris