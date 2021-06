Visite guidée de la fruitière à comté de Passavant Passavant, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Passavant.

Visite guidée de la fruitière à comté de Passavant 2021-07-01 – 2021-07-01

Passavant Doubs Passavant

La visite de la fruitière à Comté de Passavant-Chazot permet de découvrir les savoir-faire fromagers de la Franche-Comté qui lui confèrent une identité gastronomique si typique.

Vous suivrez une visite des lieux réalisée par les soins du fromager Benoît Cantin qui fabrique exclusivement du Comté et du beurre à l’ancienne. L’espace de vente proposera aux gourmands un panel de variétés de fromages régionaux.

Rendez-vous à la fruitière de Passavant à 9h00:

Les mardis 6, 13, 20, 27 Juillet et 3, 10 Août

Les jeudis 1, 8, 15, 22, 29 Juillet et , 5 et 12 Août

Réservation auprès de l’Office de Tourisme la veille au plus tard 03.81.84.27.98

+33 3 81 60 44 06

