Visite guidée de la Fromagerie-Pigeonnier de Gurcy-le-Châtel

le samedi 18 septembre à Hameau de Châlautre la Reposte

La tour s’élève à proximité d’une ancienne plate-forme féodale, le château de la Mothe, construit par les successeurs des leudes de Clovis et de la Ferme Château de Saint Presles le protégeant à l’ouest. Elle fut attribuée à Philibert de Cancry par Denis de Chally sous Charle VII puis aux Boudreille de Choisy et enfin à Monsieur de Brichanteau, puissant seigneur de Bescherelles puis de Nangis en 1661. Implantée en zone marécageuse, l’herbe grasse que l’on y trouve encore aujourd’hui permit de réaliser des fromages de chèvre de qualité. La salle basse, en entre sol, est voûtée en huit quartiers. Elle abrite une laiterie qui servait à la fabrication du beurre et à l’égouttage des fromages dans les claies. Elle possède une tablette circulaire en marbre blanc et un sol dallé également en marbre. A l’étage, où l’on accède par un demi-escalier extérieur, était affiné le fromage. Les combles étaient aménagés en pigeonnier accessible par une échelle à travers deux lucarnes. **Possibilité de visite guidée** : Lancement de petits groupes d’une dizaine de personnes au départ du Petit Fort Bayard (Ancien Syndicat d’Initiatives Cantonal du Montois), Tourelle des fortifications Médiévales, en bordure du canal de l’Auxence. **Possibilité de visite libre** avec ou sans document à demander à l’accueil du Petit Fort Bayard

Visite guidée sur réservation

Tour octogonale ancienne Fromagerie XVe siècle époque de Charle VII Hameau de Châlautre la Reposte 77520 Gurcy-le-Châtel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

