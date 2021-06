Livarot Village fromager Graindorge Calvados, Livarot Visite guidée de la Fromagerie Graindorge Village fromager Graindorge Livarot Catégories d’évènement: Calvados

Créée en 1910 par Eugène Graindorge, fabricant et affineur de Livarot, la Fromagerie E. Graindorge est une entreprise située au cœur du Pays d’Auge. Le Village Fromager propose une visite unique de la Fromagerie E. Graindorge : à travers un couloir de galeries vitrées, découvrez les étapes de la fabrication du Livarot et du Pont l’Evêque d’Appellation d’Origine Protégée de Normandie. Une visite ludique et interactive rythmée par des films, panneaux et jeux.

Entrez au coeur des ateliers de notre fromagerie et découvrez toutes les étapes de la fabrication des fromages AOP de Normandie. Village fromager Graindorge 42 rue du Général Leclerc, Livarot, 14140 Livarot-pays-d'Auge

