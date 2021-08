Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Visite guidée de la Fromagerie du Vaumadeuc Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Visite guidée de la Fromagerie du Vaumadeuc Pléneuf-Val-André, 11 août 2021, Pléneuf-Val-André. Visite guidée de la Fromagerie du Vaumadeuc 2021-08-11 – 2021-08-11

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Venez découvrir la petite histoire du Vaumadeuc et les quatre spécialités de fromages. Ouvert à tous, payant. +33 2 96 72 85 82 https://fromagerievaumadeuc.com/ Venez découvrir la petite histoire du Vaumadeuc et les quatre spécialités de fromages. Ouvert à tous, payant. dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Autres Lieu Pléneuf-Val-André Adresse Ville Pléneuf-Val-André lieuville 48.57042#-2.54873