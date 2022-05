Visite guidée : De la fouille au musée, l’odyssée des objets

Visite guidée : De la fouille au musée, l'odyssée des objets, 14 juillet 2022

Comment un objet fabriqué par l'Homme se retrouve un jour dans une vitrine de musée ? Quel est le travail de l'archéologue ? Comment l'objet est précieusement conservé, inventorié et analysé ? Vous trouverez les réponses à ces questions et à bien d'autres lors de la visite guidée de notre exposition temporaire. Accès à l'ensemble de l'Écomusée avec le billet d'entrée.

