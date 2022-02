VISITE GUIDÉE DE LA FORTERSESSE Jublains Jublains Catégories d’évènement: Jublains

Jublains Mayenne 2 2 EUR Trois constructions se sont ici succédées dans le temps. Au centre, la plus ancienne devait servir d’entrepôt fortifié, pour stocker des marchandises de valeur.

Un rempart de terre a ensuite été élevé pour la protéger. Enfin, une seconde enceinte construite en pierre a été édifiée tout autour, peut-être pour accueillir un camp militaire. Le guide vous conduit au cœur de cet ensemble qui domine les Coëvrons. Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains

