Forêt nourricière, le samedi 4 juin à 14:00

En 2017, la Ville d’Evreux a mis à disposition des associations CTCE et Alternatiba un terrain de 8 600 m². Sur cette parcelle, elles ont décidé de lancer une expérimentation d’agroforesterie et ont planté à partir de 2018 des centaines d’arbustes et d’arbres. Les bénévoles des associations qui ont la mission de créer une forêt nourricière auront le plaisir de vous expliquer le travail engagé et la philosophie du lieu. Venez découvrir avec les membres de l’association ce lieu insolite qui préfigure peut-être l’agriculture de demain. Visite d’un jardin vivrier de 8 600 m² créé en 2018 Forêt nourricière 31 rue de la Censurière, 27000 Evreux Gravigny Eure

