Montaigut-sur-Save Chapelle de Notre-Dame-d'Alet Haute-Garonne, Montaigut-sur-Save Visite guidée de la fontaine de l’apparition de Notre Dame d’Alet. Chapelle de Notre-Dame-d’Alet Montaigut-sur-Save Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Montaigut-sur-Save

Visite guidée de la fontaine de l’apparition de Notre Dame d’Alet. Chapelle de Notre-Dame-d’Alet, 18 septembre 2021, Montaigut-sur-Save. Visite guidée de la fontaine de l’apparition de Notre Dame d’Alet.

Chapelle de Notre-Dame-d’Alet, le samedi 18 septembre à 10:00

Journée découverte sur l’histoire de l’apparition au XI° siècle de la Vierge à un laboureur de Montaigut qui est à l’origine de la construction de la Chapelle Notre-Dame d’Alet. À 10h conférence à la salle des familles de Notre-Dame d’Alet. Pique-nique au Café Associatif Le Petit Montaigut. À 15h petite randonnée à la découverte de la Fontaine construite sur le lieu de l’apparition. Fontaine de l’apparition de Notre Dame d’Alet. Chapelle de Notre-Dame-d’Alet Chemin de Notre-Dame-d’Alet, 31530 Montaigut-sur-Save Montaigut-sur-Save Engandou Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Montaigut-sur-Save Autres Lieu Chapelle de Notre-Dame-d'Alet Adresse Chemin de Notre-Dame-d'Alet, 31530 Montaigut-sur-Save Ville Montaigut-sur-Save lieuville Chapelle de Notre-Dame-d'Alet Montaigut-sur-Save