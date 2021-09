Cholet Musée du textile Cholet, Maine-et-Loire Visite guidée “De la fibre au vêtement, l’histoire d’un territoire” Musée du textile Cholet Catégories d’évènement: Cholet

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du textile

Le Musée du Textile et de la Mode est installé dans deux bâtiments principaux. Le bâtiment d’accueil, appelé “Crystal Palace”, présente l’évolution technique du tissage grâce à des machines en fonctionnement. Dans l’ancienne blanchisserie, le visiteur poursuit sa découverte : ennoblissement des toiles et productions phares (Blanc, mouchoir rouge, confection, mode enfantine). _Dimanche après-midi, de 14h30 à 18h : départ de visite guidée toutes les 30 minutes._ Visite du musée installé dans une ancienne blanchisserie Musée du textile Rue du Docteur Roux, 49300 Cholet Cholet Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

