La Ferté-Imbault La Ferté-Imbault La Ferté-Imbault, Loir-et-Cher Visite guidée de la Ferté-Imbault La Ferté-Imbault La Ferté-Imbault Catégories d’évènement: La Ferté-Imbault

Loir-et-Cher

Visite guidée de la Ferté-Imbault La Ferté-Imbault, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, La Ferté-Imbault. Visite guidée de la Ferté-Imbault 2021-07-21 17:00:00 – 2021-07-21

La Ferté-Imbault Loir-et-Cher La Ferté-Imbault Visite guidée de la Ferté-Imbault. Visite en Sologne des Rivières organisées par l’Office de Tourisme de Sologne en partenariat « Avec Charlotte en Sologne » guide conférencière diplômée

La deuxième de nos visites en Sologne des Rivières aura lieu à La Ferté-Imbault : « Une découverte de La Ferté-Imbault dont le château (privé) est le plus important château de brique que l’on puisse trouver en Sologne. Ses différents propriétaires ont permis l’essor de ce village solognot comme en témoigne la chapelle Saint-Thaurin construite par la famille d’Estampes au XVIIe siècle. » Visite guidée de la Ferté-Imbault +33 2 54 97 22 27 Visite guidée de la Ferté-Imbault. Visite en Sologne des Rivières organisées par l’Office de Tourisme de Sologne en partenariat « Avec Charlotte en Sologne » guide conférencière diplômée

La deuxième de nos visites en Sologne des Rivières aura lieu à La Ferté-Imbault : « Une découverte de La Ferté-Imbault dont le château (privé) est le plus important château de brique que l’on puisse trouver en Sologne. Ses différents propriétaires ont permis l’essor de ce village solognot comme en témoigne la chapelle Saint-Thaurin construite par la famille d’Estampes au XVIIe siècle. » Office de Tourisme de Sologne dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: La Ferté-Imbault, Loir-et-Cher Étiquettes évènement : Autres Lieu La Ferté-Imbault Adresse Ville La Ferté-Imbault lieuville 47.38567#1.95585