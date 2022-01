Visite guidée de la Ferme urbaine Suzane Lenglen Parc Suzanne Lenglen Paris Catégories d’évènement: île de France

Visite guidée de la Ferme urbaine Suzane Lenglen Parc Suzanne Lenglen, 13 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 13 février 2022

de 16h00 à 16h45

de 14h30 à 15h15

gratuit

La ferme urbaine pédagogique constitue un outil de choix au cœur du territoire parisien pour sensibiliser petits et grands à l’agriculture urbaine tout en présentant différents types d’élevages adaptés à la ville. Elle contribue à montrer comment l’animal peut être intégré en ville et rendre des services écologiques. La ferme urbaine pédagogique constitue un outil de choix au cœur du territoire parisien pour sensibiliser petits et grands à l’agriculture urbaine tout en présentant différents types d’élevages adaptés à la ville. Elle contribue à montrer comment l’animal peut être intégré en ville et rendre des services écologiques. Le port du masque est obligatoire. L’atelier est limité à 15 participant.e.s. Chaque participant.e doit impérativement remplir un formulaire d’inscription (y compris pour les enfants). Durée 45 minutes Dimanche 13 février à 14h30 Inscriptions ICI Dimanche 13 février à 16h00 Inscriptions ICI Parc Suzanne Lenglen 2 rue Louis Armand Paris 75015 Contact : https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://www.facebook.com/La-Ferme-de-Paris-189305851101246/ Balade;Atelier;Théâtre;Photo

2022-02-13T14:30:18+01:00_2022-02-13T15:15:18+01:00;2022-02-13T16:00:18+01:00_2022-02-13T16:45:18+01:00

