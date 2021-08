Paris Parc Kellermann île de France, Paris Visite guidée de la Ferme Urbaine de Kellerman Parc Kellermann Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Visite guidée de la Ferme Urbaine de Kellerman Parc Kellermann, 5 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 5 septembre 2021

de 16h à 16h45

Le dimanche 5 septembre 2021

de 14h30 à 15h15

gratuit

Découverte des élevages et des services écologiques en ferme urbaine Au cours d’une visite commentée, adultes et enfants découvrent les animaux de la ferme et sont sensibilisés aux fermes urbaines et aux services écologiques rendus parles animaux. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid-19, la ferme a été aménagée afin de vous recevoir dans le respect des mesures sanitaires. Le port du masque est obligatoire. L’atelier est limité à 15 participant.e.s.

Chaque participant.e doit impérativement remplir un formulaire d’inscription (y compris pour les enfants). Durée : 45 minutes

Dimanche 5 septembre à 14h30 – INSCRIPTIONS ICI Dimanche 5 septembre à 16h00 – INSCRIPTIONS ICI

Pensez à adapter votre tenue à la visite en extérieur et à la météo parfois capricieuse. Rendez-vous : Devant les portes de la rotonde en brique rouge de la ferme située en partie haute du parc. Animations -> Visite guidée Parc Kellermann 19 rue de la Poterne-des-Peupliers Paris 75013

7 : Porte d’Italie (370m) 7 : Maison Blanche (488m) 47 arrêt Porte d’Italie T3 Porte d’Italie

Contact :La Ferme de Paris https://www.paris.fr/pages/une-ferme-pedagogique-dans-le-parc-kellermann-4675 https://www.facebook.com/La-Ferme-de-Paris-189305851101246/ Animations -> Visite guidée Étudiants;Urbain;Insolite;Paris nature;Ados;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-09-05T16:00:00+02:00_2021-09-05T16:45:00+02:00;2021-09-05T14:30:00+02:00_2021-09-05T15:15:00+02:00

Ferme de Paris

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Parc Kellermann Adresse 19 rue de la Poterne-des-Peupliers Ville Paris lieuville Parc Kellermann Paris