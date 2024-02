Visite guidée de la ferme La Petite Bray’tagne et atelier lapins et cochons d’inde Blacourt, lundi 26 février 2024.

Venez visiter la ferme pédagogique de la Petite Bray’tagne à Blacourt. Vous y découvrirez de nombreux animaux de la ferme, vous pourrez les caresser et découvrir leurs particularités.

Les visites auront lieu à 10h et 14h.

Retrouvez les soins et nourrissage des animaux le matin.

L’après-midi, profitez d’un atelier sur les lapins et cochons d’inde à 15h30

Possibilité de laisser vos enfants la demi-journée, de 10h à 12h ou de 14h à 16h ou la journée complète de 10h à 16h (pique-nique non fourni) 66 6 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26 10:00:00

fin : 2024-02-26 16:00:00

9 Rue de la Boissière

Blacourt 60650 Oise Hauts-de-France

