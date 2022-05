Visite guidée de la ferme du Perroy Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Rives-en-Seine Seine-Maritime Animation dans le cadre de la Quinzaine du développement durable.

Située au 325 route de Rançon, ce site de production maraîchère en permaculture labellisé bio, et ses gîtes attenants dédiés au tourisme durable, vous ouvrent exceptionnellement ses portes. Vous serez guidée par la propriétaire, Natasza Krzyczkowska, qui vous donnera des précisions sur son parcours, ses méthodes et répondre à toutes vos questions.

