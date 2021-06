Visite Guidée de la Ferme-Distillerie de la Louine Barnave, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Barnave.

Visite Guidée de la Ferme-Distillerie de la Louine 2021-07-22 10:00:00 – 2021-07-22 Ferme – Distillerie de la Louine 342 chemin de la distillerie

Barnave Drôme Barnave

Vente des produits de la distillerie et de la ruche : huiles essentielles, hydrolats et cosmétiques, miel. Visite guidée les 22/07, 29/07 et 05/08, début à 10h. Présentation détaillée du principe de distillation, des produits et de leurs propriétés.

solaure.drome@orange.fr http://www.solaure.fr/

