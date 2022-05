Visite guidée de la Ferme des Pommiers : découverte pour tous les gourmands Schnersheim, 25 juin 2022, Schnersheim.

Visite guidée de la Ferme des Pommiers : découverte pour tous les gourmands Schnersheim

2022-06-25 – 2022-06-25

Schnersheim Bas-Rhin Schnersheim

EUR Léon vous invite à partager sa passion pour les arbres fruitiers et les fruits ! Depuis la ferme (route de Strasbourg, à droite de la boulangerie), le départ sera donné vers les vergers : framboises, pommes, fraises hors-sol et pleine terre n’auront bientôt plus de secret pour vous ! Découvrez comment ce jeune agriculteur a à cœur de régaler les papilles des consommateurs les plus exigeants et de tendre vers un produit de plus en plus sain. En fin de visite, délectez-vous des délicieuses spécialités aux fruits réalisées à la ferme : jus, nectars…

Depuis la ferme, le départ sera donné vers les vergers : framboises, pommes, fraises hors-sol et pleine terre n’auront bientôt plus de secret pour vous ! Découvrez comment ce jeune agriculteur a à cœur de régaler les papilles des consommateurs les plus exigeants et de tendre vers un produit de plus en plus sain.

+33 3 88 21 46 92

Léon vous invite à partager sa passion pour les arbres fruitiers et les fruits ! Depuis la ferme (route de Strasbourg, à droite de la boulangerie), le départ sera donné vers les vergers : framboises, pommes, fraises hors-sol et pleine terre n’auront bientôt plus de secret pour vous ! Découvrez comment ce jeune agriculteur a à cœur de régaler les papilles des consommateurs les plus exigeants et de tendre vers un produit de plus en plus sain. En fin de visite, délectez-vous des délicieuses spécialités aux fruits réalisées à la ferme : jus, nectars…

Schnersheim

dernière mise à jour : 2022-05-06 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg